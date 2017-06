Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Höhenangst

Drei junge Männer feiern ihre bestandenen Abschlussprüfungen mit Unmengen von Wodka - in einer zweimotorigen Maschine. Beinahe steuern sie ihr Flugzeug in eine Felswand. Beim Ausweichmanöver schrammen sie unter dem Seil einer Materialseilbahn durch, in der ein Wissenschaftler, seine Frau und sein Assistent gerade bergan fahren. Das Zugseil reißt, die Gondel stürzt mehrere Meter ab und hängt nur mehr am immer mehr ausfransenden zweiten Seil über dem Abgrund.



Koproduktion RTL/ORF