heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Martina Rupp

Klimaschutzpreis Junior

Heute ist es wieder so weit: Die Sieger beim Österreichischen Klimaschutzpreis Junior werden ermittelt. Im ORF-Servicemagazin „Heute konkret“ startet, nach einer Zusammenfassung aller nominierten Projekte, die Abstimmung. Die Zuseherinnen und Zuseher sind am Zug: Telefonisch und im Internet können sie den Gewinner beim heurigen Klimaschutzpreis Junior, mitbestimmen.



Nominiert sind dieses Mal: die Neue Mittelschule Neukirchen an der Vöckla, die Volksschule Wolfsegg, das Jugendteam der Walserbibliothek Raggal und ein Gemeinschaftsprojekt der drei Volksschulen in Gallneukirchen