heute leben

Wahl in Frankreich | Bundes-Lehrlingswettbewerb der Floristen | Ehrenamtlich im Museum | Backen: Rahmkipferln mit Ribiselmarmelade | Wilfried - neue CD | Portrait Queen Elizabeth II. | Society: Isabella Großschopf | Kultursommer Laxenburg: "Heiß" | Stargast: Klaus Ranzenberger

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Wahl in Frankreich Emmanuel Macrons Siegeszug hält an. Erst wird er der jüngste Präsident Frankreichs, und - in der erstem Runde der Parlamentswahlen geht seine Bewegung "La République en Marche" mit 32,9 Prozent klar in Führung. Die zweite Parlamentsrunde kommenden Sonntag dürfte für Macron und dessen Partei triumphal werden. Dazu begrüßen wir bei uns wieder den ZIB Auslandschef Andreas Pfeifer.

Bundes-Lehrlingswettbewerb der Floristen Unsere Kollegin Verena Pawel berichtet heute vom Bundeslehrlingswettbewerb der Jungfloristen in Grottendorf bei Leibnitz

Ehrenamtlich im Museum Museen sind nicht nur Ausstellungsorte, sondern es wird dort viel geforscht, so auch im Naturhistorischen Museum in Wien. Bei der Forschung in den Bereichen Anthropologie, Biologie und Zoologie gehen den Wissenschaftern auch mehr als 100 ehrenamtliche Helfer zur Hand. Und eine dieser Mitarbeiterinnen wollen wir Ihnen heute vorstellen.

Backen: Rahmkipferln mit Ribiselmarmelade Oft muss es in der Küche schnell gehen, wenn sich zum Beispiel Gäste kurzfristig angesagt haben. Dafür hat unsere Seminarbäuerin Elisabeth Lust-Sauberer eine schnelle Süßigkeit parat.

Buchtipp:

Elisabeth Lust-Sauberer, Andreas König: "Kochen wie die Bäuerin" - Mit Elisabeth Lust-Sauberer durch die Jahreszeiten

Wilfried - neue CD Der Austropop-Rebell Wilfried hat in seiner Karriere die ganze Achterbahnfahrt eines Musikerlebens durchgemacht. Hochgejubelt, und nach dem Songcontest heftigst kritisiert. Mit seinem Sohn gemeinsam hat er jetzt ein neues Album aufgenommen - mitten im Schaffensprozess bekam der Sänger eine erschütternde Diagnose. Das neue Album ist trotzdem ein starkes Lebenszeichen - wir haben Wilfried & Hanibal getroffen.

Portrait Queen Elizabeth II. Im November ist Queen Elizabeth II. siebzig Jahre mit Prinz Philip verheiratet. Sie ist das Staatsoberhaupt von 16 Ländern. Morgen findet die alljährliche Geburtstagsparade „Trooping The Colour“ in London statt. Die Queen ist zwar bereits am 21. April 91 Jahre alt geworden, gefeiert wird immer am zweiten Samstag im Juni, weil da das Wetter besser sein soll. Queen Elizabeth - ein Leben im Korsett der Pflicht.

TV-Tipp:

Morgen, 17.6.2017; 11:25 Uhr; ORF 2

"Trooping The Colour"

Society: Isabella Großschopf Wir bleiben thematisch bei den Royals. Heute beleuchten wir einmal die andere, ernstere Seite der Royals, und wie sie mit dem Terror umgehen.

Kultursommer Laxenburg: "Heiß" Ab Sonntag wird es "heiß" im Schlosspark in Laxenburg bei Wien. Da hat nämlich die Saunarette "Heiß" Premiere. In eine der "nackten" Hauptrollen ist Prinzipal Adi Hirschal geschlüpft. Was er - nicht - anhaben wird und was eine Saunarette mit einer Sauna zu tun hat, das hat sich unsere Kollegin Elisabeth Engstler genauer angeschaut.

Stargast: Klaus Ranzenberger In Braunau in Oberösterreich gibt es einen Frisör, der gerne schreibt. Mit "Der Onkel Franz" hat Klaus Ranzenberger einen Bestseller über den typischen Innviertler geschrieben. Mittlerweile hat er sich aber aufs Morden verlegt. Wir freuen uns auf unseren Stargast Klaus Ranzenberger.