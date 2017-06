Die Barbara Karlich Show Liebe zwischen Gl├╝ck und Verzweiflung

Gehört Leid stets zur Liebe dazu, und lohnt es sich über das, was uns zweifeln und manchmal auch verzweifeln lässt, hinwegzusehen, um die Beziehung nicht zu gefährden – oder sollten wir alles, was uns unglücklich macht, als Zeichen erkennen, dass wir etwas an unserer Partnerschaft ändern müssen.

Hannes, 61, Berufssoldat aus Guntramsdorf,

ist seit 39 Jahren mit seiner Frau Barbara zusammen und ist überzeugt, dass es in einer Beziehung nicht nur Glück geben kann. "Es gibt doch viele unzählige Momente, in denen man nicht mehr weiter weiß. Die Essenz der Liebe ist aber, sich aus der Verzweiflung wieder gegenseitiig aufrichten zu können." Früher dachte Hannes so leben zu müssen, wie es ihm seine Eltern vorgelebt haben; in enger Zweisamkeit. "Ich weiß heute aber, dass wir nur dank der Freiheiten, die wir uns gegenseitig einräumen, noch immer zusammen sind und manche Tiefpunkte unsere Liebe gefestigt haben."