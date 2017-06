Der Athen-Krimi: Trojanische Pferde Charmanter deutsch-griechischer Krimi

Feindselige Kollegen, ein komplexer Mordfall, kombiniert mit familiären Problemen - Max Richter (Francis Fulton-Smith) hat es nicht leicht bei seinem Neustart in Athen. Da ist es doppelt ärgerlich, dass sich Max' Schwester Melina ausgerechnet in seinen unausstehlichen Partner verlieben muss.

In seinem ersten Einsatz in Athen bekommt es Hauptkommissar Max Richter (gespielt vom englisch-deutschen TV-Star Francis Fulton-Smith) gleich mit Ermittlungen auf zwei Fronten zu tun. Zum einen muss er den Tod an eine junge Sängerin aufklären, zum anderen wird er von seinem neuen Chef, Kriminaldirektor Ritsos (Michele Oliveri), beauftragt, gegen seinen vermeintlich bestechlichen Kollegen zu ermitteln.

Inhalt Überall in Griechenland werden Jobs abgebaut, aber Geld für einen Aufpasser aus Deutschland ist da! Kommissar Petros Makropoulos ist alles andere als froh, als ihm Halbgrieche Max Richter vor die Nase gesetzt wird. Zeit zum Kennenlernen bleibt kaum. Eine junge Sängerin wurde in ihrer Wohnung ermordet. Der Fall gewinnt an Brisanz, als herauskommt, dass es sich bei dem Tatwerkzeug um eine Polizeiwaffe handelt. Dem nicht genug, wird Richter das ungute Gefühl nicht los, dass ihn jemand hartnäckig verfolgt.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)

DARSTELLER

Francis Fulton-Smith (Max Richter)

Waldemar Kobus (Petros Makropoulos)

Sabin Tambrea (Sideris)

Andrea Sawatzki (Victoria Pappas)

Beate Maes (Melina)

Hauke Petersen (Vaggelis)

REGIE

Marc Brummund

DREHBUCH

Claus Cornelius Fischer

Markus B. Altmeyer

KAMERA

Eeva Fleig

MUSIK

Wolfgang Hammerschmid

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription.