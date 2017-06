Im Westen nichts Neues ("All Quiet on the Western Front")

Eindrucksvoll erzähltes Antikriegsdrama nach dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque. Regisseur Delbert Mann (Oscar für 'Marty') hat Lewis Milestones' Oscar-gekrönten Klassiker von 1930 für das Fernsehen mit Richard Thomas ('Die Waltons') neu verfilmt. Die authentische Schilderung des deutsch-französischen Stellungskampfes im Ersten Weltkrieg wurde 1980 mit einem Golden Globe ausgezeichnet.



Von den patriotischen Reden ihres Lehrers Kantorek angesteckt, melden sich alle Schüler einer Klasse eines deutschen Gymnasiums freiwillig zum Kriegsdienst. Der Enthusiasmus von Paul Bäumer und seinen Kollegen weicht schnell Ernüchterung. Bei der Ausbildung sind sie zunächst der Willkür des sadistischen Unteroffiziers Himmelstoß ausgeliefert. An der Westfront erwarten sie dann die Gräuel des erbittert geführten Stellungskrieges. Während der erfahrene Soldat Kat für Paul zum Vorbild wird, findet ein Kamerad nach dem anderen den Tod. Hauptdarsteller Richard Thomas (Paul Bäumer)

Ernest Borgnine (Stanislaus 'Kat' Katczinsky)

Donald Pleasence (Kantorek)

Ian Holm (Himmelstoß)

Patricia Neal (Pauls Mutter)

Mark Elliott (Josef Behm)

Dai Bradley (Albert Kropp)

Regie Delbert Mann

Drehbuch Paul Monash

Kamera John Coquillon

Musik Allyn Ferguson

Story Erich Maria Remarque (Roman)