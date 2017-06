Mit Leichtigkeit erkennt Önologin Sandra ( Henriette Richter-Röhl ) den besten Tropfen unter Tausenden heraus. Bei Männern hat sie kein so gutes Händchen. Als ihr das Schicksal den Mann ihrer Träume quasi vor die Füße spült, weiß Sandra kaum, wie ihr geschieht.

Die 20. Ausgabe der beliebten "Ein Sommer in..."-Reihe zeigt die wunderbare Henriette Richter-Röhl als Weinkennerin Sandra, die für ihren Chef, den weltmännischen Weinhändler Reinhold Kerner ( Sky du Mont ) den edelsten Tropfen Siziliens finden soll. Dass ihr neben der Entdeckung feiner Reben auch die Liebe über den Weg läuft, konnte sie freilich nicht ahnen. Denn sie verliebt sich ausgerechnet in einen Mann ohne Gedächtnis, den das Meer an Land gespült hat. Robinson nennt Sandra den Schiffsbrüchigen, der ihr Leben für immer verändern wird. Viel italienisches Flair, zwei perfekt harmonisierende Hauptdarsteller und bilderbuchschöne Ansichten von Sizilien machen diese Jubiläums-Folge zu einem wahren Leckerbissen für Freunde bezaubernder Romantikfilme.

Inhalt

Sandra Berger hat sich ganz ihrer Liebe zum Wein verschrieben. Kein Weg ist ihr zu weit, kein Berg zu hoch, um die edelsten Tropfen aufzuspüren. Sogar bis zum Ätna verschlägt es die junge Önologin. Dort durchkreuzt allerdings ein Schiffbrüchiger ihre ehrgeizigen Pläne. Auf Anhieb fühlt sich Sandra zu dem Mann, den sie nachts ohne Gedächtnis am Strand auffindet, magisch hingezogen. Doch so schnell, wie der faszinierende Fremde in ihr Leben tritt, droht er auch schon wieder daraus zu entschwinden.



DARSTELLER

Henriette Richter-Röhl (Sandra)

Daniel Hoevels (Bruno alias Robinson)

Sky Du Mont (Reinhold Kerner)

Giorgio Lupano (Vincenzo)

Mirko Lang (Jens Brinkmann)

Julia Nachtmann (Alma Brinkmann)

REGIE

Michael Keusch

DREHBUCH

Michael Keusch

KAMERA

János Vecsernyés

MUSIK

Ulrich Reuter