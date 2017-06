Wem die Stunde schlägt ("For Whom the Bell Tolls") Hemingway-Verfilmung mit Starbesetzung

Inmitten der Wirren des Spanischen Bürgerkriegs geben sich Partisanin Ingrid Bergman und Sprengstoffexperte Gary Cooper einer stürmischen Liebesgeschichte hin. HD-restaurierte Fassung und Extended Version.

Mit der Rolle der spanischen Partisanin Maria zementierte die am 29.8.1915 in Stockholm geborene Ingrid Bergman ihren Weltruhm, den sie ein Jahr zuvor mit Michael Curtiz' Meisterwerk "Casablanca" (1942) begründete. Die Rolle der spanischen Partisanin Maria bescherte der damals 28-Jährigen ihre erste von insgesamt sieben Oscarnominierungen. Sie bekam drei Mal den Oscar verliehen. Die Filmlegende starb an ihrem 67. Geburtstag am 29. August 1982 in London.

Inhalt Spanien, 1937: Der Amerikaner Robert Jordan erhält den Auftrag, hinter den feindlichen Linien eine strategisch wichtige Brücke zu sprengen. Damit soll die bevorstehende Offensive der Republikaner unterstützt werden. Bei einer Partisanengruppe lernt Robert das Mädchen Maria kennen. In der Ahnung, diese Liebe bald zu verlieren, verlieben sie sich mit der Intensität der Verzweiflung ineinander.

DARSTELLER Gary Cooper (Robert Jordan)

Ingrid Bergman (Maria)

Leo Bulgakov (General Golz)

Vladimir Sokoloff (Anselmo)