Aufgetischt Im Tennengau

In Kuchl lotet Jakob Schiffer die schöpferischen Möglichkeiten rund um das Medium Holz aus.



Johann-Georg Steinbacher ist mit Pferden aufgewachsen, in einer ehemaligen Umspannstation für Postkutschen in St. Martin am Tennengebirge. Statt in einen Traktor investierte er in ein Zuchtbuch, und in die Erhaltung der selten gewordenen Blauschimmel-Farbschattierung der Noriker.

Auch Ernst und Biljana Kronreif haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Sie bewirtschaften den „Hohlwegwirt“, seit fünf Generationen das Gasthaus der Familie.