Zeit im Bild

Suche nach weiteren Vermissen nach Hochhausbrand in London unterbrochen / Ermittlungen nun auch gegen US-Präsident Trump wegen der Russland-Verbindungen – dazu eine Schaltung nach Washington / In Russland stellt sich Präsident Putin den Fragen des Volkes / Nach dem SPÖ-Kriterien-Katalog lässt sich nun die FPÖ bitten / Eine neue Verordnung sorgt dafür, dass die Autobahn Parkplätze immer mehr zu Campingplätzen für LKW-Fahrer werden / Neue Methode von Einbrechern, Wohnungen zu markieren / Das Nova Rock Festival in Nickelsdorf hat begonnen