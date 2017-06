Grand Hotel Besuch aus der Vergangenheit

Alicia weiß nun, dass der Totenschein ihres Vater gefälscht worden ist. Mit Julios und Andrés' Hilfe versucht sie, Näheres über die Umstände von Don Carlos' Tod in Erfahrung zu bringen. Ein Einarmiger, den ihr Vater am Bahnhof getroffen haben soll, scheint eine Schlüsselrolle in der Angelegenheit zu spielen. Julio und Andrés geben sich als Polizisten aus, um ihn zu finden. Indes hadert Alfredo damit, Doña Teresa die gewüschte Huldigung zu erweisen, um den Posten des Direktors im Grand Hotel zu erhalten.