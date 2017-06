heute leben

Wetter am Wochenende | Satellit aus Graz | Wirtschaftstalk mit Christoph Varga - Diesel-KFZ | "Land der Gräben" | Vergessene Prachtvillen in Wien | Mag. Sonja Burghard | Raumgestaltung & Stilmix | Mode: "Ganz in weiß" | Tschauner-Bühne Opening | Stargast: Tom Schreiweis

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Wetter am Wochenende Die Wetter-Prognose für das kommende lange Wochenende erstellt uns heute Christa Kummer von der ORF-Wetterredaktion.

Satellit aus Graz

Wirtschaftstalk mit Christoph Varga - Diesel-KFZ

"Land der Gräben" Arm gegen Reich, Mann gegen Frau, Stadt gegen Land: In der heutigen dok.eins reist ORF-Reporter Hanno Settele durchs Land und erkundet die Gräben in der Gesellschaft. Sein erstes Ziel: Neuhaus am Klausenbach, die südlichste Gemeinde im Burgenland. Auch hier tut sich ein Graben auf: Denn die Dorfbewohner sind vor allem auf eine Bevölkerungsgruppe in Österreich wütend: die Wienerinnen und Wiener.

Vergessene Prachtvillen in Wien Wien, die ehemalige Reichs- und Residenzhauptstadt der alten Monarchie besitzt glücklicherweise zahlreiche hochherrschaftliche Palais, die uns heute noch eine Ahnung von der Großzügigkeit des Residierens, der entsprechenden Repräsentation und vor allem des Reichtums geben. Ihre Besitzer waren allesamt geadelte Großindustrielle, von denen man heute, aufgrund der tragischen politischen Entwicklung im 20. Jahrhundert, kaum mehr Spuren findet. Der Autor Georg Gaugusch hat die vergessenen und zutiefst mit Österreich verbundenen Familienschicksale in vorerst zwei sehr dicken Büchern beschrieben.

Buchtipp:

Georg Gaugusch: "Wer einmal war"

Mag. Sonja Burghard Lieben Sie den Geruch von Rosmarin auch so? Dabei werden sofort die Erinnerungen an Italien- oder Griechenlandurlaube wachgerufen. Kaum ein Gewürz ist so mit der mediterranen Küche verbunden wie Rosmarin. Über die Wirkung des Rosmarin sprechen wir heute mit unserer Apothekerin Mag. Sonja Burghard.

Raumgestaltung & Stilmix Die Kombination unterschiedlicher Einrichtungsstile kann einen wunderbaren Effekt für den eigenen Wohnraum ergeben. Eine optische Reise durch die Welt der Möbel und Accessoires zahlt sich aus. Ganz einfach von zu Hause aus, kann man im weltweiten Netz diversen Dingen begegnen. Für unsere Wohnraumberaterin Orthilde Sagel ist der Computer jedenfalls auch ein wichtiges Arbeitsgerät, um die passenden Zusammenstellungen zu finden.

Mode: "Ganz in weiß" "Ganz in weiß" - schon Roy Black hat diese Farbe besungen und sie steht im Mittelpunkt vieler Sommerfeste - vor allem der berühmten "Fête blanche". Anlass Wolfgang Reichl für uns Trends "ganz in Weiß" zusammenzusuchen.

Tschauner-Bühne Opening Die Tschauner Bühne, eine weitere Wiener Institution, ist seit mehr als 100 Jahren als Stehgreifbühne bekannt. Für die einen die hohe Kunst des Improvisierens, für andere ein Albtraum, da man nicht weiß, wie es weitergeht. Gestern war Saisonopening in die neue Spielzeit.

Stargast: Tom Schreiweis Unser heutiger Stargast ist auch immer wieder auf der Tschauner Bühne zu sehen, wir freuen uns auf den Schauspieler, Regisseur und Autor Thomas Schreiweis.