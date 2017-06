Eltern allein zu Haus: Die Schröders

Drei Paare, deren Nachwuchs flügge geworden ist, drei Geschichten, wie das Leben danach weitergeht. Hochkarätig besetztes, spritzig-amüsantes Komödien-Juwel mit u.a. Harald Krassnitzer und Ann Kathrin Kramer.

Empty-Nest-Komödie mal drei Ein ungewöhnliches TV-Projekt erwartet die Zuseher an drei Mittwoch-Abenden auf ORF2: Die Familienkomödien erzählen aus drei Perspektiven von Eltern, für die nach der Matura der Kinder ein neuer Lebensabschnitt beginnt - mit großen Hoffnungen und unerwarteten Turbulenzen. Alles scheint jetzt möglich: Samba tanzen, nach Rio reisen oder mal wieder spontan ins Kino gehen. Doch so viel Freiheit hat auch ihre Tücken und weicht oft der ernüchternden Wahrheit, dass die traute Zweisamkeit erst wieder mühsam erlernt werden muss.

Teil eins: Die Schröders Den Auftakt der Reihe "Eltern allein zu Haus" bildet die Geschichte der Schröders mit Real-Life-Paar Harald Krassnitzer (Bernd) und Ann-Kathrin Kramer (Sabine) als Eltern von drei Söhnen, die allesamt das elterliche Nest verlassen haben. Wo einst der Nachwuchs für Gemeinsamkeiten sorgte, herrscht auf einmal gähnende Leere. Dass es anderen Paaren nach dem Auszug der Kinder ähnlich ergeht, spendet wenig Trost. Und während Bernd weiter den Kopf in den Sand steckt und auf den Erfolg des Prinzips "Aussitzen" hofft, macht Sabine ernst: Sie stellt Bernd ein Ultimatum. Denn für sie ist klar: Einfach so weiterzumachen, kommt nicht in Frage.

Inhalt Scheinbar paradiesische Zeiten brechen für die Schröders an. Der jüngste Sohn verlässt nach bestandener Matura das traute Heim, sodass seine Eltern endlich wieder mehr Zeit für sich haben. Das ist zumindest der Plan. In der Praxis aber verbringt Bernd noch mehr Stunden in der Firma, während Sabine ohne Kinder in eine tiefe Sinnkrise schlittert. Als der gemeinsame Urlaub der beiden immer weiter nach hinten geschoben wird, ist das Maß für Sabine langsam voll. Kurzerhand stellt sie Bernd ein Ultimatum.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Harald Krassnitzer (Bernd Schröder)

Ann-Kathrin Kramer (Sabine Schröder)

Walter Sittler (Matthias Winter)

Susanna Simon (Tanja Winter)

Anna Schudt (Katrin Busche)

Oliver Mommsen (Daniel Busche)

Dominic Raacke (Thomas Wichers)

REGIE

Josh Broecker

DREHBUCH

Nina Bohlmann

KAMERA

Eckhard Jansen

MUSIK

Maurus Ronner

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?

