Seitenblicke Gourmet

Auf eine Kalbsleber nach Simmering....

Seitenblicke – GOURMET führt uns heute nach Simmering in den 11. Wiener Gemeindebezirk ins Gasthaus STERN. Als unseren Gast begrüßen wir Kammerschauspielerin Maria Happel, auch bekannt als Dr. Franziska Beck, Gerichtsmedizinerin in der erfolgreichen Serie SOKO DONAU.

Zur Zeit probt die Schauspielerin und Regisseurin an der Wiener Volksoper für das Musical „Gypsy“ von Jule Styne die Rolle von „Mama Rose“. Die Premiere ist Anfang September .

Gemeinsam mit Küchenchef Christian WERNER wird eine österreichische Bio Kalbsleber zubereitet.