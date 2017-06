Die Barbara Karlich Show Ich will keine Vorzeigefrau sein

Walter, 57, Gastwirt in Pension aus der Steiermark,

weiß eine schöne Frau an seiner Seite zu schätzen und zeigt sie auch gerne her. Er sagt von sich: "Ich hatte bisher immer jüngere und vor allem sehr hübsche Frauen als Partnerinnen." Für Walter steht fest, dass man sich als Mann von einer Vorzeigefrau nicht einschüchtern lassen darf. Er genießt es, wenn sich seine Partnerinnen auch zu Hause sexy kleiden und für ihn herrichten. "Denn eine schöne Frau nehme ich doch viel lieber in den Arm als eine, die sich nicht so attraktiv präsentiert."