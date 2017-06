kreuz und quer Savonarola - Der schwarze Prophet

Der radikale Bußprediger und Revolutionär Savonarola gilt für viele als die dunkelste Gestalt in einer der faszinierendsten Epochen der Menschheit, der Renaissance. Die Dokumentation geht dem Leben Savonarolas an Originalschauplätzen und in Archiven von Florenz und Rom nach. Obwohl er nur ein einfacher Mönch war, zitterten vor ihm Fürsten und selbst der Papst.