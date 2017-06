Der Winzerkönig Wohin und zurück

Paul ist und bleibt verschwunden. Zu allem Übel hat er kurz vor seinem Abtauchen jene Weingärten, die er von seiner Mutter geerbt hat, an Georg Plattner verpachtet. Inklusive rechtsgültigem Vorvertrag! Paul ist auf der Flucht vor seinen Schuldgefühlen in München gelandet. Dort lernt er die selbstbewusste und sympathische Kerstin kennen. Diese erkennt Pauls Probleme und nimmt heimlich mit Thomas Kontakt auf. Thomas und Blasius fahren nach München, um Paul zurückzuholen, was nicht ohne Eklat abgeht. Wieder zuhause wird Claudias Testament eröffnet. Es beinhaltet eine Klausel, die den Vorvertrag zwischen Georg und Paul zu Nicht macht.