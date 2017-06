Universum Universum Zauberhafte Gaukler – Die bunte Welt der Schmetterlinge

Wohl kaum einem Insekt wird so viel Sympathie entgegengebracht wie dem Schmetterling. Bereits seit dem Altertum beflügelt die geheimnisvolle Verwandlung von der hässlichen Raupe über die unscheinbare Puppe in einen prächtigen Schmetterling die Phantasie des Menschen.

Schmetterlinge als Bioindikatoren Schmetterlinge gelten als zarte, fragile Wesen und doch vollbringen einige von ihnen enorme Leistungen. Das beweisen etwa Flüge der Wanderfalter über die Alpen oder das Meer. Mehr als 4.000 Arten sind in Mitteleuropa heimisch, dazu kommt eine Formen- und Farbenvielfalt wie bei kaum einem anderen Insekt. Die bunten Falter sind in unterschiedlichsten Lebensräumen zu finden, in Höhen von bis zu 4.500 Metern. Allerdings in schwindender Zahl: Denn europaweit haben sich die Bestände in den vergangenen 25 Jahren fast halbiert. Die „Universum“-Dokumentation „Zauberhafte Gaukler – Die bunte Welt der Schmetterlinge“ von Jan Haft zeigt am Dienstag, dem 13. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf, welch hochspezialisierte Lebewesen Schmetterlinge tatsächlich sind. Sie reagieren bereits auf geringe Änderungen ihres typischen Lebensraumes, was sie zu besonders wertvollen Bioindikatoren macht. Schmetterlinge sind nicht nur hübsch anzuschauen – nach den Bienen und Hummeln sind sie die wichtigsten natürlichen Bestäuber der Pflanzenwelt. Ihr rasches Verschwinden macht deutlich, dass es die letzten Biotope umgehend zu schützen gilt, will man auch in naher Zukunft noch ihre Anmut bestaunen.

Geheimnisvolle Flügelmuster Schmetterlinge bevölkern Wiesen, Wälder, Felder und Gärten – ihre Farbenpracht erfreut das Auge und die Seele, gelten sie doch als Symbol unbeschwerter Freiheit und Lebensfreude. Die intensive Farbwirkung ergibt sich aus dem Zusammenwirken Tausender Einzelschuppen, die das Licht brechen oder absorbieren. Manche Falter haben auch Flügelmuster, die nur im UV-Licht zu erkennen sind. Sie dienen als Signal für Artgenossen zur Revierabgrenzung und als Botschaft bei der Partnersuche. Während die einen durch knallbunte Muster auffallen, setzen andere auf ein Tarnkleid, das sie von ihrer Umgebung kaum unterscheidbar macht. Mimikry schützt die Tiere auch als Raupe vor Fressfeinden: Manche tragen grelle Signalfarben, um auf ihre Giftigkeit aufmerksam zu machen. So vielfältig ihre Erscheinung, so vielfältig sind auch die Lebensweisen der Falter.



Es gibt Schmetterlinge, die in Höhen von bis zu 4.500 Meter anzutreffen sind. Oder Höhlenschmetterlinge, die monatelang im feuchten Dunkel des Berginneren hausen. Nicht alle Schmetterlinge ernähren sich nur von Nektar. Der Totenkopfschwärmer etwa verfügt über eine Art chemische Tarnkappe, eine Mischung aus Stearin-, Palmitin- und Ölsäure lässt ihn wie eine Biene riechen. So kann er unbeschadet in Bienenstöcke eindringen und Honig naschen. Andere Schmetterlingsarten saugen vornehmlich an Tierexkrementen und Schweiß. Wie zum Beispiel der C-Falter: Der Kot von bestimmten Vogelarten und Säugetieren enthält viele gelöste Mineralstoffe, die der Blütennektar nicht zu bieten hat. Manche Falter profitieren nicht nur von den Hinterlassenschaften der Tiere. Einige wenige Arten verwenden ihren Rüssel sogar wie Stechmücken und saugen Frischblut. Als Raupe gehen bestimmte Schmetterlinge sogar spezielle Symbiosen sein: Der Wiesenknopfbläuling etwa lässt sich von Roten Gartenameisen in ihren Bau entführen, um sich dort von Ameisenlarven zu ernähren und geschützt zu überwintern. Im Gegenzug bietet die Raupe ihren Wirten ein zuckerhaltiges Sekret.

Aber nicht alle Schmetterlinge sind Sympathieträger – die Kleidermotte etwa ist in der Natur dafür zuständig, Fellreste toter Tiere zu verwerten. Wollanteile in unserer Kleidung sind für die Motte eben auch „Reste toter Tiere“. Als Raupe gelten viele Arten als Schädling. Bei Obstbauern gefürchtet ist zum Beispiel der Frostspanner, der seine Eier direkt in die Winterknospen der Bäume legt und bei Massenvermehrung ganze Ernten vernichten kann.



Vor mehr als 135 Millionen Jahren begann die Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge. Seither haben sich diese farbenprächtigen Insekten sehr erfolgreich an die unterschiedlichsten Lebensräume angepasst. Heute ist der Fortbestand vieler Falter allerdings ungesichert. Knapp 90 Prozent der europäischen Tagfalter benötigen artenreiche Wiesenvegetation, um zu überleben. Ob trocken oder feucht, ob im lichten Wald oder im Gebirge. In den vergangenen fünf Jahrzehnten sind in vielen Gegenden Zentraleuropas bis zu 70 Prozent aller Wiesenflächen verloren gegangen – und mit ihnen auch viele Schmetterlinge. Häufiges Mähen, agrarwirtschaftliche Monokulturen und Verwaldung haben vielen Faltern die Lebensgrundlage entzogen.