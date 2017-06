heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Landschaftsverbauung

Der gegenwärtige Bodenverbrauch gefährdet die Lebensgrundlagen der nächsten Generationen. Denn in Österreich wird zu viel an Fläche täglich neu verbaut. In den letzten zehn Jahren wurden pro Tag durchschnittlich 20 Hektar Äcker und Wiesen (= 30 Fußballfelder) verbaut.

Österreich hat mit 1,8 m² eine der höchste Supermarktflächen pro Kopf in der EU; Italien: 1,0 m², Frankreich: 1,2 m².

Markus Waibel hat nachgefragt, warum bei uns in Österreich so viel Grünfläche für wirtschaftliche Zwecke verbaut wird.