heute leben

Rechte und Pflichten im Krankenstand | Bienensterben | "Picnic en Blanc" | Universum: Zauberhafte Gaukler – Die bunte Welt der Schmetterlinge | Kochen: Topfen-Haluska | Die "Winebank" | Angel Radio | Blumendeko & Gastronomie | Modeschau in Hetzendorf | Stargast: Fred Jaklitsch "Die Seer"

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Der Fall eines burgenlänischen Lehrers , der wegen physischer und psychischer Erschöpfung krank geschrieben war und an einem Sportwettbewerb teilgenommen hat, erregt seit gestern die Gemüter.

"Picnic en Blanc"

Am 24. Juni 2017 geht zum fünften Mal das "Picnic en Blanc" in Wien über die Bühne. Wo genau wird erst an diesem Tag bekannt egeben, der Überraschungseffekt ist Teil des Konzeptes. Und noch ein Geheimnis hat das weiße Picknick: es gibt einen ernsten Hintergrund, der mit der Veranstalterin und ihrer Tochter zu tun hat.