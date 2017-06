Die Barbara Karlich Show Du bist nicht sparsam, sondern geizig

Sparsam zu sein wird normalerweise positiv bewertet, geizig zu sein hingegen sicherlich nicht – doch wo hört das eine auf und wo fängt das andere an? Anhand von Anekdoten aus ihrem Leben erkunden Barbaras Gäste diese Grenze und erzählen, auf welcher Seite sie sich selber sehen.

Lars, 72, Bildungsforscher aus Wien,

ist ein leidenschaftlicher Schnäppchenjäger. "Wieso sollte ich auch mehr bezahlen als unbedingt nötig," fragt er. "Es ist mir egal, ob andere das verstehen können, aber wenn beispielsweise bei einem Stück Rindfleisches im Regal bereits das Ablaufdatum naht, dann frage ich schon nach, ob man mit dem Preis nicht etwas machen kann." Auch den billigen - in Österreich in Aktion gekauften - Kaffee nimmt Lars in den Urlaub mit. "Ich bin zwar sparsam, aber dafür kann ich anderen gegenüber großzügig sein. Denn der gesellschaftliche Geiz ist für mich das große Problem."