Sturm der Liebe Teil 2705

Mit Beatrice' Hilfe gelingt es David, aus der Haft zu fliehen. Gleichwohl trennt er sich von seiner Mutter im Zorn. Auch in Herzensangelegenheiten kündigt sich ein Zerwürfnis an. Als David erfährt, dass Tina die Polizei gerufen haben soll, will er auf einen persönlichen Abschied verzichten. Indes ist William darum bemüht, seine demütigenden Bemerkungen gegenüber Ella wiedergutzumachen. Gemeinsam brechen die zwei zu einer magischen Quelle auf, die offenbart, ob zwei Menschen füreinander bestimmt sind.