Kunst an die Macht und Meese ihr Diener ist sein Leitsatz, den er konsequent und kompromisslos in seinen überbordenden Bildern, Installationen und Performances verfolgt. Radikal watet er dabei durch den Pop-, wie Geschichtsschlamm, polarisiert und provoziert das Publikum mit Symbolen und Gesten aus der Mythologie wie mit jenen aus dem "Dritten Reich".

Als Künstler radikal, als Mensch ein gutherziger Kuschelbär, wie auch seine Mutter Brigitte weiß. Sie ist immer an der Seite ihres Jüngsten, ist ihm ein wichtiger Partnerin im Leben wie in der Kunst.

Eine zentrale Figur, an der sich Meese abarbeitet ist Richard Wagner, eine Art Wahlverwandter oder gar Übervater. Seit rund 30 Jahren kreist Meese um Wagners Werk, dem er sich in seinen Thesen zu "Kunst und Revolution" verbunden sieht. "Parsifal" ist einer seiner Lieblingshelden, der Befreier der Gralsgesellschaft ist nichts weniger als Meeses Alter ego.

Mit "Mondparsifal Alpha 1-8" dekonstruiert Meese Wagners letzte Oper und will sie in die Zukunft katapultieren. "Was nicht gebrochen wird, kann nicht gerettet werden", sagt er über sein "Fitzcarraldo-Projekt". Die Uraufführung findet am 4. Juni im Theater an der Wien statt, in Berlin wird Meese seinen Parsifal einer nochmaligen Evolution unterziehen und mit "Mondparsifal Beta 9 - 23" im Herbst landen.