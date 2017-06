Der Winzerkönig Fluchtpunkte

In iher tiefen Trauer haben sich Thomas, Blasius und Paul in einer Art Wohngemeinschaft im Sticklerhof zusammengefunden. Paul, der sich schuldig am Tod seiner Mutter fühlt, gerät immer wieder in Konflikt mit seinem Vater. Die Spannung eskaliert, als Thomas einen amtlichen Brief öffnet, der an Paul gerichtet ist: Paul erwartet ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung. Als sich Thomas mit seinem Sohn wieder versöhnen möchte, ist dessen Zimmer leer: Paul ist spurlos verschwunden.