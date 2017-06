heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Elisabeth Engstler besucht die ungarische Botschaft

Es gibt Straßenzüge in Wien, da reiht sich eine Botschaft an die andere. In einigen war Elisabeth Engstler schon "zu Gast". Heute besucht sie die Botschaft von Ungarn. Ungarn unterhält eine eindrucksvolle diplomatische Niederlassung in Wien, aber das hat vornehmlich historische Gründe.