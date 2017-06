Die Barbara Karlich Show Und ewig lockt der Kurschatten

Heinrich, 51, Brandschutztechniker aus Niederösterreich,

glaubte nie so wirklich an einen Kurschatten, bis er auf dem Weg zum Kurhotel Susanne traf. Dem "kuschelfreudigen" Niederösterreicher war die blonde Tirolerin auf Anhieb sympathisch. "Ich musste sie einfach ansprechen und fragte, ob wir - wenn wir jetzt schon drei Wochen zusammen auf Kur sind - nicht vielleicht gleich kuscheln könnten." Dass sich die beiden Verliebten nun nur am Wochenende sehen, macht Heinrich nichts aus. "Denn nach meiner Scheidung wollte ich sowieso lieber eine 'ambulante' Beziehung als eine 'stationäre'".