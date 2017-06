Thema



- Bergdrama in Trofaiach – der schmale Grat zwischen Leben und Tod

- Zeugen Jehovas – der schwierige Ausstieg

- Nachbar in Not - Hungerkatastrophe in Afrika

- Die Migrantigen – wie wird man echter Ausländer?

Bergdrama in Trofaiach – der schmale Grat zwischen Leben und Tod Es ist der Alptraum eines jeden Bergretters, der Pfingstsonntag im obersteirischen Trofaiach zur traurigen Realität wurde: ein in Bergnot geratenes Wiener Paar wird mit dem Hubschrauber geborgen. Doch das Bergungsseil, an dem drei Menschen hängen, reißt. Der 28jährige Alpinpolizist Thomas Höfer und eine 47jährige Wienerin sind sofort tot, ihr 48jähriger Ehemann schwebt in Lebensgefahr.

Das Seil dürfte an einem Felsen zerschnitten worden sein, nachdem der Hubschrauber in eine Windböe geraten ist. „Das ist so unfassbar, jetzt muss der Mann, der uns das Leben geschenkt hat, seinen Sohn zu Grabe tragen“, sagt Ingrid Pollerus. Sie war 2011 mit ihrem Ehemann abgestürzt und einen ganzen Tag lang in einer Felsspalte gefangen, bevor ihr Retter kam – der Vater des jetzt verunglückten Alpinpolizisten Thomas Höfer. Christoph Bendas berichtet.

Zeugen Jehovas – der schwierige Ausstieg 21.000 Menschen in Österreich sind Zeugen Jehovas. Viele von ihnen werden sich Mitte Juni zu ihrem jährlichen Kongress im Praterstadion treffen. Robert Jagarinec ist nicht mehr dabei. „Als ich begonnen habe, kritische Fragen zu stellen, bin ich gegen eine Mauer gelaufen. Da habe ich beschlossen, zu gehen", erzählt der Familienvater.

Kein leichter Schritt, denn Robert Jagarinec ist in die Glaubensgemeinschaft geboren worden, so wie seine Kinder. „Ich hatte nur Freunde bei den Zeugen Jehovas, jeglicher Kontakt mit 'Menschen aus der Welt' war ja verboten", sagt die 16jährige Tamara. Christoph Bendas und Christoph Seibel haben Menschen getroffen, die die Welt der Zeugen Jehovas nicht mehr ertragen haben, aber nur schwer in ein „normales“ Leben finden.

Nachbar in Not - Hungerkatastrophe in Afrika Dürre, Wassermangel, Lebensmittelknappheit – die Hungersnot in Ostafrika und im Jemen verschlimmert sich dramatisch. Allein w1,4 Millionen Kinder sind vom Hungertod bedroht. Zu den Auswirkungen des Klimawandels kommen Kriege und Vertreibungen. „Ich bin mit meinen Brüdern von der Schule gekommen.

Die Nachbarn haben gesagt, dass das Dorf bombardiert worden ist“, schildert der 16jährige Nyeko den schrecklichen Tag, an dem er im Südsudan seine Eltern verloren hat. Er ist einer von einer Million Flüchtlingen, die im Nachbarland Uganda Aufnahme gefunden haben. Das österreichische Rote Kreuz hilft dort, die Menschen mit Wasser zu versorgen. Eine Reportage von Margit Maximilian.

"NACHBAR IN NOT – Hungersnot Afrika" IBAN: AT48 2011 1400 4004 4002 (Erste Bank)

BIC: GIBAATWWXXX

Kennwort: „Hungersnot Afrika“



Alle Infos auch im ORF TELETEXT 682



Spendenmöglichkeit auch in vielen Trafiken. Onlinespenden:

Die Migrantigen – wie wird man echter Ausländer? Ein Schauspieler und ein Werbedesigner, die ihren Migrationshintergrund längst vergessen haben, geraten in Geldnot und geben sich für eine TV-Dokumentation als Kleinkriminelle und „echte“ Ausländer aus.

Wie das geht, lernen sie von Juwel, einem in Wien geborenen Türken, der allen Klischees gerecht wird und die beiden für Ihre Mission coacht. Die Komödie des Regisseurs Arman T. Riahi nimmt Vorurteile genussvoll aufs Korn und hat bereits mehrere Preise gewonnen, unter anderem bei Filmfestivals in den USA und in Deutschland. Katharina Krutisch hat die Schauspieler Mehmet Ali Salman alias Juwel und Faris Rahoma alias Benny in ihrer echten Welt besucht.