Bürgeranwalt

Das GTI-Treffen rund um den Wörthersee in Kärnten gibt es bereits seit mehr als 30 Jahren. Mit den inoffiziellen Vor- und Nachtreffen dauert es mittlerweile bis zu sechs Wochen im Jahr. Lärmgeplagte Anrainer haben sich im Vorjahr an die Volksanwaltschaft gewandt und mehr Polizeipräsenz auch während der Vortreffen gefordert. Wurde dieser Forderung entsprochen?

MIETSKANDAL

Seit Jahren lebt Frau S. wie in einer Baustelle, sagt sie. Massive Wasserschäden wegen eines alten, kaputten Daches, nur tröpfelndes Wasser in der Küche, Löcher in der Wand ...



Beschwerden an Genossenschaft und Hausverwaltung würden ergebnislos bleiben, die aufgetretenen Schäden werden nicht bezahlt, klagt die Mieterin. Wann dürfen Mieter weniger Miete bezahlen?