*Dsquared2 eröffnet ersten Store in Wien/*Truppenbetreuung im Kosovo/*Naomi Campbell erhält den Goldenen Rathausmann

Die kanadischen Designer Dan & Dean Caten nutzten das Life-Ball-Wochenende, um ihren ersten Luxusmode-Shop in der Wiener Innenstadt zu eröffnen. Neben den bekannten Promis ließ sich auch Marko Arnautovic abseits des grünen Rasens blicken.

*Truppenbetreuung im Kosovo

Dieser Tage erhielten die im Kosovo stationierten SoldatInnen Besuch aus Österreich. Das musikalische Quartett "The rats are back" kehrte auf die Bühne in das "Camp Film City" zurück und brachte den Truppen ein Stück Heimat mit.