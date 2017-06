Zeit im Bild

In Frankreich siegt die Partei von Präsident Macron - dazu eine Schaltung nach Paris / Regierung verhandelt mit den Grünen über das Bildungspaket / Die SPÖ will ihren Kriterienkatalog noch vor der Wahl veröffentlichen / Weniger Asylanträge in Österreich / In Kärnten wird gegen ein Bau-Kartell ermittelt / In Moskau wird der Kreml-Kritiker Nawalny festgenommen / „Nachbar in Not“ hilft Flüchtlingen in Uganda / Im Museum of Modern Art gibt es eine Ausstellung über den Architekten Frank Lloyd Wright