Europastudio EU: Näher beim Bürger?

Unter dem Eindruck des Wahlergebnisses in Großbritannien findet dieses Wochenende das traditionelle Europaforum Wachau statt. Offizielles Thema ist Bürgernähe, doch die Politiker, Diplomaten, Wissenschafter und Journalisten befassen sich wohl mit den aktuellen Wahlergebnissen in Frankreich und Großbritannien. Gerade in Großbritannien haben die Bürger ja ihr Votum schon abgegeben, nämlich weg von Europa. Über Probleme und Perspektiven der europäischen Zusammenarbeit diskutieren unter der Leitung von Prof. Paul Lendvai im „Europastudio“:



Júlia Váradi

„Klubrádió“, Budapest



Adam Krzemiński

„Polytika“, Warschau



Hugo Bütler

Publizist, Zürich



Hermann Tertsch

Kolumnist „ABC“, Madrid



Aktuelle Änderungen vorbehalten!