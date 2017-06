Natur im Garten Garten(t)raum

Über einen Kiesweg gelangt man vom Eingangstor zum Haus. Hier eröffnen sich dann die Terrasse, das sogenannte Wohnzimmer, Schlafzimmer und das Badezimmer mit einem Schwimmbiotop.

Es gibt einen Alpengarten mit einer Sommerküche, von dieser geht es in den Beeren- und Obstgarten, der den Küchengarten gemeinsam mit einer Weinhecke und einem Entengehege begrenzt. Ein Bereich mit einer "Ruheoase" beinhaltet eine Terrasse mit neuen Staudenbeeten, Hochbeete und Lotusteich entstanden vor drei Jahren und weitere Gartenräume sind geplant.

Elisabeth Novak beginnt ihren Tag mit einem Frühstück auf der Brücke am Biotop, mittags trink sie ihren Kaffee auf der Steincouch und abends genießt sie die letzten Sonnenstrahlen am bzw. im Schwimmbiotop. Sie selbst sagt: „Mein Garten ist meine Ruheoase. Um mich nach der Arbeit zu entspannen, gehe ich in den Garten arbeiten und alle Probleme und "Wehwechen" sind vergessen. In der Freizeit mache ich jeden Tag zuerst eine Gartenrunde und schaue, was blüht bzw. wie es wächst!“