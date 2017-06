Rosamunde Pilcher: Wind über der See

Mit gerade mal zwanzig Jahren ist Laura ein gefeierter Ballettstar. In der Liebe läuft es allerdings nicht so gut. Ablenkung erhofft sich Laura am elterlichen Gut zu finden. Dort entdeckt gerade Halbschwester Jenny ihre Leidenschaft zu Jugendschwarm John neu. Durch den Umstand, dass er einst auch Laura sehr zugetan war, gibt es reichlich Anlass zu Irritationen. Zumal Lauras leibliche Mutter nichts unversucht lässt, die Rivalität zwischen den Schwestern zu schüren.



Koproduktion ZDF/ORF