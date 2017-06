Dobar dan Hrvati

Das Wochenmagazin für die burgenländischen Kroaten mit folgenden geplanten Themen:

*) Theaterpremiere in Großwarasdorf

*) Lado mit bgld-kroatischem Programm in Zagreb

*) 70 Jahre Otto Varga

*) Serie: Schöner Garten in Großwarasdorf

*) Rock-Pop-Festival in Wulkaprodersdorf





Moderation: Marijana Palatin

Redaktion: Fred Hergovich