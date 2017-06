Regionalität und Nachhaltigkeit sind klare Wegweiser in der Vorarlberger Tourismus- und Landwirtschaftsstrategie. Die lokalen Gastgeber in der Hotellerie und in den Restaurants im westlichsten Bundesland Österreichs setzen deshalb auf individuelle Konzepte und lokale Produzenten.

Die Dokumentation begleitet lokale Produzenten und Gastgeber durch die Jahreszeiten und verrät, was im "Illegalen Gasthaus" im Bregenzerwald auf die Teller kommt, warum das "Tiroler Grauvieh" auf der Alpe Platina in Gargellen nur ausgesuchte Kräuter frisst und wie in einem ehemaligen Schulhaus am Arlberg die zeitgemäße Alpinküche einfach und klar umgesetzt wird.



Gestaltung: Jasmin Ölz