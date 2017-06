In 10 Folgen: Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Indien und Chili

In das Land der großen Gegensätze geht es für Sarah Wiener. Nach Indien in den Bundesstaat Rajasthan im Nordwesten des Landes. Für Europäer untrennbar mit der indischen Küche verbunden ist die Schärfe und das Gewürz, das dafür verantwortlich ist: Chili.

Sarah startet in der Hauptstadt Jaipur, die auch als rosa Stadt bezeichnet wird. Dieser Name bezieht sich auf die rosarote Farbe der Gebäude der Altstadt; den Anstrich erhielt sie Ende des 19. Jahrhunderts in Vorbereitung auf den Besuch von Prinz Albert von England, dem Ehemann der britischen Königin Victoria. Im Sweet Shop Restaurant, einem kleinen Straßenimbiss, macht Sarah die erste Bekanntschaft mit scharfem Essen: Sie bestellt ein Chutney, das hier mit Reis und Bathura, frittiertem Fladenbrot, gegessen wird. Und die Schärfe der Chilis lässt nicht lange auf sich warten.



Chili gehört zur Gattung der Paprika, hat ihren Ursprung in Südamerika und wurde von den Engländern nach Indien gebracht. Auf den Märkten Jaipurs findet man Chilis in allen möglichen Farben und Formen, angebaut werden sie im Umland der Großstädte, wohin sich Sarah am nächsten Morgen aufmacht. 40km von Jaipur entfernt liegt die kleine Stadt Samode. Hier hat Familie Yadar ihren Bauernhof mit Kühen und Wasserbüffeln und sie bauen neben Zitronen und anderem Gemüse vor allem Chilis an. Ein Teil der Ernte wird am Markt verkauft, ein Teil geht an Großhändler und ein Teil wird für den Eigenbedarf aufbewahrt. Sarah wird von der Großfamilie herzlich aufgenommen und zur Begrüßung gibt es einen roten Punkt auf die Stirn, ein Bindi - auf dem direkten Weg zum Herzen soll er Glück bringen. Für Sarah hat Frau Yadar ein Gemüse-Masala auf den Speiseplan gesetzt, mit reichlich Chilis, die mit Wasser und Buttermilch zu einer Paste zerrieben sind, weiters Knoblauch, Zwiebel, Karfiol, Erbsen, Paradeiser und Kartoffeln, gewürzt mit Chilipulver, Kurkuma und Salz.

Am nächsten Tag besucht Sarah Familie Shravan und hilft bei der Ernte von Senfkörnern. Mit deren Öl wird hier gekocht, eine Ölmühle steht im Zentrum von Samode. Die Senfpflanzen liefern aber nicht nur die Körner und das Öl, sondern die Blätter werden auch von Frau Shravan für das Abendessen verwendet: Sarson Ka Saag – grüne Senfblätter in Chilisauce mit Chapati, dünnen Brotfladen aus Hirse- oder Maismehl.

Am letzten Tag taucht Sarah ein in die märchenhafte Welt von 1001 Nacht. Der Samode Palast war früher Sitz des Maharadscha, heute ist er Hotel und diente auch schon als Filmkulisse internationaler Produktionen, u.a. „Palast der Winde“.

Der Koch des Hotelrestaurants hat für das fürstliche Abendesse ein Junglee Maas vorbereitet. Der Fürst des Samode Palastes hat Sarah dazu eingeladen, er erklärt ihr die Zubereitung und bei diesem typisch indischen Gericht geht für Sarah der Tag zu Ende - unvergesslich märchenhaft, unvergesslich scharf.

REZEPTE CHILI - PASTE

Gut 12 getrocknete Chilis mit etwas Wasser im Mörser zerreiben. Dann etwas Buttermilch dazugießen und wieder reiben. Einige geschälte Knoblauchzehen beifügen und so lange reiben, bis eine Paste entsteht.



GEMÜSE - MASALA

Senföl (evtl. auch Sonnenblumenöl) in einem Topf erhitzen. Gehackte Zwiebeln und grüne Chilis zufügen und umrühren. Karfiol-Röschen, Erbsen, klein geschnittene Tomaten und geviertelte Kartoffeln dazugeben, gut umrühren und mit Chilipulver, Kurkuma und Salz würzen. Das Gemüse-Masala mit etwas Wasser aufgießen und bedeckt 20 Minuten köcheln lassen.



SARSON KA SAAG - GEMÜSEGERICHT AUS SENFBLÄTTERN

Senf- (oder Sonnenblumenöl) in einem Topf erhitzen. Frische Senfblätter waschen, klein schneiden und blanchieren. Gehackte Zwiebeln, grüne Chilischoten, Knoblauchzehen und Ingwer mischen und im Öl anglasen. Je 1 TL Kurkuma-, Chili- und Korianderpulver in etwas Wasser auflösen, in den Topf geben und gut umrühren. Die blanchierten Senfblätter zufügen und alles vermengen.



ROTI - FLADENBROT

Hirse- oder Maismehl der Unterschied liegt in der Farbe der Roti) mit Öl, Salz und Wasser zu einem Teig verkneten und ruhen lassen. Kleine Kugeln formen und flach drücken. Die Roti einzeln in der Pfanne ohne Öl kurz beidseitig backen.



JUNGLEE MAAS - ZIEGENFLEISCHEINTOPF

Je nach Schärfewunsch 1-3 Chilis in Wasser einlegen. Das mildert die Schärfe ein wenig. Ca. 350 g Ghee (geklärte Butter) in einem Topf auf kleiner Flamme erhitzen. Dann das portionierte Ziegenfleisch zufügen und warten, bis das Wasser verdunstet ist. In ein Gewürzsäckchen Salz, geschälte Knoblauchzehen, Garam Masala (indische Gewürzmischung), Lorbeerblätter, Kardamom, Zimt und Nelken geben, gut verschließen und in den Topf legen. Chilis aus dem Wasser nehmen, zufügen und auf geringer Hitze bedeckt ca. 2 Stunden köcheln lassen. Bei Bedarf etwas Wasser zugießen und immer wieder etwas umrühren.