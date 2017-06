Viva Vivaldi - Christian Kolonowitz's Musical "Die fünfte Jahreszeit" an der Wiener Volksoper

Beatlesmania - das erste Konzept-Album der Pop-Geschichte "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" zum 50. Jubiläum in einer Neuauflage

Rockstar der Kunst - Gottfried Helnwein in einer großen Ausstellung in Bleiburg