IM ZENTRUM Machtlos gegen den Terror?

Islamistischer Terror in London diese Woche im Vorfeld der jüngsten Parlamentswahl, islamistischer Terror gerade auch wieder in islamisch geprägten Ländern wie Afghanistan, Irak und Iran. Müssen wir mit dem Terror leben? Wie kann die Spirale der Gewalt gestoppt werden? Ist die Einschränkung der Menschen- und Bürgerrechte ein taugliches Mittel, wie das zuletzt etwa auch die britische Premierministerin Theresa May gefordert hat? Wie sollen die Polizeibehörden im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit agieren? Welche Gefährdungslage besteht für Österreich? Und ist das bisher gescheiterte Sicherheitspaket geeignet, Extremismus und Terror besser zu bekämpfen? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:



Wolfgang Sobotka

Innenminister, ÖVP



Franz Schnabl

ehem. Polizei-General, SPÖ-Niederösterreich



Rupert Wolff

Rechtsanwaltskammer



Julia Ebner

Terrorismusforscherin



Ramazan Demir

Imam, Gefängnisseelsorger



