Passend zum Vatertag präsentiert der dokFilm die sensible Aufarbeitung eines jungen Filmemachers mit der schwierigen Beziehung zu seinem Vater. Mit dem Ziel mehr über den eigenen Vater und dessen Arbeit als Landwirt zu erfahren, setzt sich Sigmund Steiner in seinem Debütfilm mit der eigenen bäuerlichen Herkunft auseinander und begleitet einen Forstwirt, einen Gemü̈sebauern und einen Schafzüchter bei ihrer Arbeit.

Es ist ein sehr privater und berührender Film, der tiefe Einblicke in die Arbeit in und mit der Natur gewährt, der den Zyklus von Leben und Tod allgegenwärtig spürbar macht, die Zeit in all ihren Dimensionen erfahrbar werden lässt: bei der Saat und Ernte einer Kartoffel, beim Aufziehen und Schlachten eines Tiers, beim Pflanzen und Fällen eines Baums – Leben und Arbeit in Abhängigkeit vom Rhythmus der Natur.