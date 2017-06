Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Konstruktiv weiterarbeiten. Das haben sich die Noch-Regierungspartner SPÖ und ÖVP auf ihre Fahnen geheftet, nach dem offiziellen Ende der Koalition. Gerade im Bildungsbereich ist davon nichts zu bemerken. Die Universitäten zittern um ihr Budget, und die Bildungsreform an den Schulen schafft es nicht und nicht über die Ziellinie. An der Anzahl der Verhandlungsrunden liegt es definitiv nicht. Kann es doch noch eine Einigung geben? Eva Karabeg hat versucht, Antworten zu finden. Im Studio: Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter

Im Nationalrat wurde diese Woche über den Tourismusbericht 2016 debattiert. Im Vorjahr gab es Rekordwerte, allerdings werden die Rahmenbedingungen immer schwerer. Erstens hat die Erhöhung der Mehrwertsteuer für Übernachtungen von 10 auf 13 Prozent die Betriebe belastet, zweitens ist es ist immer mühsamer, qualifiziertes Personal zu bekommen, das bereits ist, auch am Abend und am Wochenende zu arbeiten und drittens verlangt die überbordende Bürokratie von den Gastronomen immer mehr Zeit für artfremde Tätigkeiten. Claus Bruckmann hat mit Hoteliers, Abgeordneten und dem zuständigen Wirtschaftsminister Mahrer gesprochen.

√úbersiedlung

Die Übersiedlung des Parlaments in die Hofburg und die errichteten Pavillons rückt immer näher. Die drei Pavillons sind fertig, es fehlen nur noch die Möbel. Schon in zwei Wochen sollen die ersten 100 Mitarbeiter ihre neuen Büros beziehen. Im großen Redouten Saal, der künftig als Plenarsaal für Nationalrat und Bundesrat fungieren soll, werden die letzten Einbauten vorgenommen. Und auch der "Ersatzadler" steht vor der Fertigstellung. Claus Bruckmann hat sich in den Ersatzquartieren umgesehen.