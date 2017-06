Erlebnis Österreich Drahtseilakt - Lastentransport in luftigen Höhen

Seit fast 100 Jahren gehören sie zu dem von Bergen und Tälern geprägten Bild Vorarlbergs - die zahlreichen Materialseilbahnen, eingesetzt etwa für den Milchtransport über Schluchten, zur Lawinensprengung in steilem Gelände oder zur Abkürzung des täglichen Schulwegs von Kindern, die fernab des Dorfzentrums aufwachsen. In kaum einer anderen Region Europas ist die Dichte der Bahnen am dünnen Drahtseil so hoch wie im westlichsten Bundesland Österreichs. 174 Materialseilbahnen kommen auf 96 Vorarlberger Gemeinden, sie sind somit eine unverzichtbare Versorgungsader für ansonsten nur schwer erreichbare Gebiete.