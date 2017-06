Reisezeit - Kurztrip Bad Fischau

Wer einen Blick in die Unterwelt werfen möchte, der ist in der Eisensteinhöhle von Bad Fischau-Brunn richtig. Geführt von zwei passionierten Hobby-Höhlenforschern geht es 73 Meter tief in die erdgeschichtliche Vergangenheit. Die Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn liegt 50 km von Wien entfernt, in der Nähe von Wiener Neustadt und ist berühmt für sein Thermalbad. Schon die Römer haben das kalte, kristallklare Wasser genossen. Heute sind die Besucher zumeist Stammgäste. Die Umkleidekabinen werden von Generation zu Generation weitergegeben - die Warteliste ist lang. Das Thermalbad wurde 1872 gebaut und war im Besitz der Familie Habsburg. Schon lange ist es für alle geöffnet und mit seinem Ambiente ein Hot Spot für alt und jung.