Donna Leon: Reiches Erbe

Inhalt

Eine mörderische Hitze sucht Venedig seit Tagen heim. Kein Wunder also, dass der gestresste Hausarzt bei der 65-jährigen Constanza Altavilla eine natürliche Todesursache feststellt. Die Würgemale am Hals entdeckt erst der Bestatter. Commissario Brunetti schwant Übles, als zutage tritt, dass sich die alte Dame stark für misshandelte Frauen und betagte Menschen eingesetzt hat. Auf das Konto der Ermordeten geht auch die Entlassung eines korrupten Altenpflegers, der sich tödlich an ihr gerächt haben könnte.



(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)