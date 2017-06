ZIB

London-Anschlag mit LKW geplant / Wichtigste Berater von Premierministerin May zurückgetreten / Mögliche Koalition mit FPÖ: Niessl will Befragung von SPÖ-Mitgliedern noch vor der Wahl / Franzosen wählen neues Parlament / Countdown zum Life Ball / NS-Fahnen und Waffen in Wiener Wohnung sichergestellt