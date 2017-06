Zeit im Bild

Wichtigste Berater von Premierministerin May zurückgetreten / Franzosen wählen neues Parlament / Mögliche Koalition mit FPÖ: Niessl will Befragung von SPÖ-Mitgliedern noch vor der Wahl / Diesel-PKW weiter unter Druck / Parlamentswahlen im Kosovo / Weltausstellung in Kasachstan eröffnet / Bruno-Kreisky-Preis an Aslı Erdoğan