Der Winzerkönig Ende und Anfang

Claudias Beerdigung. Thomas hat sich noch nie so einsam gefühlt. Gerade noch rechtzeitig aus Australien angekommen, kann Tochter Anna ihren Vater vor dem offenen Grab in die Arme schließen. Sie ist ihm Trost in den schwersten Tagen seines Lebens. Sohn Paul gibt sich die Schuld am Unfall. Thomas versucht ihm dies auszureden. Mit wenig Erfolg. Georg Plattner, macht sich freundschaftlich an Paul heran, verspricht ihm jegliche Hilfe. Nicht ohne Hintergedanken, die seinem miesen Charakter entsprechen.