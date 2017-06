Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Flucht ohne Wiederkehr

Die Russenmafia schlägt zurück: Lüdwitz, der ja in Amerika im Zeugenschutzprogramm ist, wird hinterlistig nach Deutschland zurückgelockt. Am Flughafen wird Lüdwitz bereits von den Gangstern in Empfang genommen, er kann bei einem Handgemenge entkommen und rettet sich unerkannt zum Medicopterstützpunkt. Doch die Mafia ist hinter Lüdwitz her und kidnappt ihn. In einer dramatischen Rettungsaktion geht es dann um Leben oder Tod.

Koproduktion RTL/ORF