heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Niemand steht gerne im Stau, schon gar nicht, wenn man einen Termin hat, oder sich auf dem Weg in den Urlaub befindet. Doch gerade in den Sommermonaten wird auf Österreichs Straßen gebaut und saniert. Das sorgt bei den Meisten für Ärger, denn gefühlt sind die Baustellen leer. Wie man einem Stau entgehen kann, oder welche Tipps die ASFINAG oder Autofahrerclubs haben, das zeigt heute Benedict Feichtner.

Photovoltaik-Speicher

Energie von der Sonne ist zweifelsfrei eine der großen Zukunftshoffnungen, wenn es um Umweltschutz und Ökologie geht. Aber die Technologie hat trotz aller Vorzüge auch den einen oder anderen Haken. Zum Beispiel scheint die Sonne vor allem dann, wenn man gar nicht so viel Strom, Warmwasser oder Heizung braucht. Was also tun, um die gewonnene Energie möglichst effizient zu nutzen und wohin mit den Überschüssen? In der Weststeiermark hat ein Photovoltaikspezialist versucht, ein möglichst perfektes Musterhaus in punkto Solarenergienutzung zu entwerfen. Eines der zentralen Elemente dabei ist eine neuartige Speicherbatterie, die mit Salzwasser statt mit Säure arbeitet. Das bedeutet, dass man den Inhalt theoretisch sogar risikolos trinken kann. Wir haben die Probe auf’s Exempel gemacht und den Hersteller gebeten, vor laufender Kamera einen Schluck aus seiner Batterie zu nehmen, nachdem diese von einem Sportschützen mit seiner Winchester fachgerecht durchlöchert wurde. Ein spektakulärer Beitrag mit jeder Menge Informationsgehalt und einem Spritzer Salzwasser.