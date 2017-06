Die Barbara Karlich Show Anders lieben: Akzeptanz statt Toleranz

Ob hetero-, homo- oder bisexuell – Liebe ist vielfältig und lässt sich glücklicher Weise nicht in verordnete Bahnen lenken. Doch trotz mancher Fortschritte bei der Anerkennung dieser Tatsache, werden die Gefühle von Menschen, die nicht so leben und lieben wie die breite Masse, oft nur geduldet und nicht vorbehaltlos gutgeheißen.

Franz, 61, Landwirt aus der Steiermark,

hat im Alter von 16 Jahren den elterlichen Bauernhof verlassen, um die Welt zu erkunden und Erfahrungen zu sammeln. Mit 28 Jahren kehrte er wieder in die Heimat zurück, übernahm den Hof und wurde sesshaft. Franz lebt und liebt traditionell, doch Akzeptanz ist Franz sehr wichtig, auch wenn er nicht immer genau verstehen kann, was in Menschen vorgeht, die anders leben und lieben. "Bei uns am Land gelten Homosexuelle oft noch als Außenseiter", berichtet er. "Ich habe aber kein Problem mit Menschen, die anders leben als die breite Masse. Natur ist doch immer vielfältig - auch die menschliche."