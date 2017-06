Eco

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Wahlkampf 2017: Start mit großen Versprechen

Die alte Regierung kämpft noch um einzelne Vorhaben, die sie im Parlament beschließen lassen möchte. Währenddessen tauchen die ersten Versprechen für die Regierungszeit nach der Wahl am 15. Oktober auf. In diesen Tagen lässt Sebastian Kurz, der ÖVP-Spitzenkandidat, mit einem neuen Steuerplan aufhorchen. Zwischen 12 und 14 Milliarden Euro will Kurz den Steuerzahlern durch eine außergewöhnlich große Steuerreform zukommen lassen. Das wäre ein beachtliches Unterfangen, für das allerdings die Finanzierung noch offen ist. Solche und andere Reformvorschläge werden demnächst von allen Parteien erwartet. Denn bei Fachleuten ist unbestritten, dass Reformen dringend nötig sind: Arbeitnehmer und Unternehmer würden immer mehr an Steuern und Abgaben zahlen, während Nettolöhne und Gewinne nachlassen. Der Staat gäbe zu viel Geld aus, wodurch das Budgetdefizit seit Jahren steige. Und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich nehme ab. ECO befragt Expertinnen und Experten zu Lösungsvorschlägen für die größten Budgetbaustellen des Landes. Bericht: Lisa Lind, Hans Hrabal und Johannes Ruprecht